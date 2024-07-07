شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للاستخدام الأمثل لغلاية المياه وخفض فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 01:48 م

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع "البوم السابع"، بعض النصائح للتوقف عن بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغلاية المياه فى حالة عدم القدرة على الاستغناء عنها والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الاحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل غلاية المياه"كاتيا" لترشيد الاستهلاك:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.



