شكرا لقرائتكم خبر عن 86.54 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 7-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع انحسار المخاوف من اضطرابات الإمدادات وسط توقعات بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة .

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 86.54 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.16 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 86.59 دولار للبرميل.







