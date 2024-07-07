شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سهم أرامكو 0.2% خلال تعاملات اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل سهم أرامكو انخفاضا بنسبة 0.2%، ليصل إلى سعر 28.15 ريال، خلال تداولات اليوم الأحد، في سوق الأسهم السعودية.
ووفقا لبيانات تداول، فإن أفضل طلب لسهم أرامكو اليوم، كان عند 28.15 ريال، فيما كان أفضل عرض عند 28.20 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 13.708 صفقة، فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 458، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 6.279.055، بينما بلغت القيمة المتداولة 176.887.644 ريال.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد طرحت طرحا عاما ثانويا في 2 يونيو الحالي لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، هيكل ملكية الشركة الجديد، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي جرى بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م.
ويمتلك المستثمرون من المؤسسات الدولية نحو 0.73% من الأسهم المصدرة، فيما يمتلك المستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89%، بينما يمتلك الأفراد نحو 0.76%.
وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.
ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
ويتضمن المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية «باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين»، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها.
وتتضمن ملكية باقي أسهم شركة أرامكو: الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافة إلى 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.
ووفقا لبيانات تداول، فإن أفضل طلب لسهم أرامكو اليوم، كان عند 28.15 ريال، فيما كان أفضل عرض عند 28.20 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 13.708 صفقة، فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 458، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 6.279.055، بينما بلغت القيمة المتداولة 176.887.644 ريال.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد طرحت طرحا عاما ثانويا في 2 يونيو الحالي لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، هيكل ملكية الشركة الجديد، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي جرى بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م.
ويمتلك المستثمرون من المؤسسات الدولية نحو 0.73% من الأسهم المصدرة، فيما يمتلك المستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89%، بينما يمتلك الأفراد نحو 0.76%.
وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.
ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
ويتضمن المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية «باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين»، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها.
وتتضمن ملكية باقي أسهم شركة أرامكو: الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافة إلى 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.