شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تستهدف تطوير 150 مشروعًا تنمويًا في حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية ,اليوم، عن استهداف 150 موقعاً ضمن المشاريع التنموية والتطويرية في حاضرة الدمام، والجاري تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الميلادي الجاري 2024م.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع التنموية والتطويرية تشمل تأهيل 36 حيًا، وتطوير الطرق المحورية والرئيسية بحاضرة الدمام، التي تضم أكثر من 65 طريقًا بطول إجمالي يزيد عن 150 ألف متر، ومساحة إجمالية تتجاوز 6,3 ملايين متر مربع.

وتشمل المشاريع: مشاريع شبكة مسارات ومحطات النقل العام، وتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق وذلك للحد من الاختناقات وتقديم المعالجات والحلول المرورية المختلفة التي تشمل تطوير التقاطعات وإلغاء 20 إشارة مرورية؛ بهدف تعزيز معدلات السلامة المرورية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع التنموية تسهم في تحقيق أهداف الأنسنة وتحسين المشهد الحضري، حيث تضم المشاريع تنفيذ عدد من الحدائق العامة والساحات، والمناطق المفتوحة، ومضامير المشي والواجهات البحرية والكورنيش