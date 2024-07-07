شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 139 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11688 نقطة، وبتداولات بلغت 3.938 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 195.300 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.114 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 139 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 87، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، والباحة، وميدغلف للتأمين، ومشاركة ريت، وساسكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، وإنعام القابضة، واليمامة للحديد، ومتطورة، وليفا، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 26154 نقطة، وبتداولات بلغت 44.501 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.832 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.703 مليار ريال.وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.