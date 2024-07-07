شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.1%، وقفز قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، ونمت قطاعات الخدمات التعليمية، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.923 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.3 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.9%، والعرب على 5.27%، واستحوذت المؤسسات على 17.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 13.6 مليون جنيه، 102.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 28602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 34990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 6293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9140 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة.