شكرا لقرائتكم خبر عن مدتها 30 دقيقة فقط.. اعرف تفاصيل جلسة مزاد سعر الفتح بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد قبل جلسة التداول اليومية بالبورصة جلسة مزاد سعر الفتح، والتي تمتد من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، على أن تكون مرحلة الإغلاق العشوائي للجلسة من الساعة 9.50 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا وفقًا لتوقيت متغير يوميًا يحدده نظام التداول.

ويتم سعر الفتح الجديد من خلال تطبيق معايير على الأوامر المتاحة للتداول سواء أوامر تم إدراجها قب أو خلال جلسة المزيد، وقد يتغير سعر الفتح الجديد خلال جلسة مزاد سعر الفتح كلما تم تعديل أمر أو إلغاء أمر أو تسجيل أمر جديد.

ويقوم نظام التداول بتحديد سعر فتح الجلسة الجديد، وفقًا لجلسة السعر الاستكشافي بطريقة آلية وفقًا للمعايير الثلاثة التالية بترتيب الأولويات:

1- يتم اختيار السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول.

2- في حالة وجود أكثر من سعر ينطبق عليهم المعيار الأول يتم اختيار السعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة.

3- في حالة وجود أكثر من سعر ينطبق عليهم المعيار الثاني يتم الاحتكام إلى متوسط هذه الأسعار.

وفي حالة عدم تحديد سعر فتح خلال جلسة المزاد وفقًا للمعايير السابقة، يكون سعر الفتح هو سعر أول عملية منفذة على الورقة المالية خلال جلسة التداول، وفي كل الأحوال يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر إقفال اليوم السابق.

يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.