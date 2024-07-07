شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء: طرح 3 مناقصات لاختيار الاستشاري لمشروع الربط مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الربط الكهربائي بين مصر و دول أوروبا تسير فى مسارين، الأول مشروع الربط مع اليونان والثانى الربط مع إيطاليا، كاشفا أن هذا المشروع حصل على اعتماد الاتحاد الاوروبي كأحد أهم المشروعات تحت تصنيف "أهمية قصوى".



وأضافت مشالى فى تصريحات صحفية لها ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرحت 3 مناقصات لاختيار الاستشاري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، لافتا إلى أن هذه المناقصات خاصة ب3 دراسات هما البيئية و المالية و دراسة الجدوى من المشروع.

وأشارت مشالى إلى أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و غيرها من الدول تجعلها محور عالمى للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة ، مشيرة إلى أن شبكة نقل الكهرباء المصرية أصبحت من اقوى الشبكات العالمية التى تتمتع بأقل نسبة فقد فنى متعارف عليه.