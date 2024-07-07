شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأهلي للتنمية والاستثمار، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة أي أف جي القابضة، وطاقة عربية، وحق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.923 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.3 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.9%، والعرب على 5.27%، واستحوذت المؤسسات على 17.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 13.6 مليون جنيه، 102.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 28602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 34990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 6293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9140 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 31.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.88%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 104.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 41.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.

- مجموعة أي أف جي القابضة بسعر إغلاق 21.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.066 جنيه بنسبة تراجع بلغت 69.59%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 121.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 58.200 بنسبة تراجع بلغت 3.03%.