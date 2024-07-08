أخبار البورصة اليوم الأحد 7-7-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.923 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأهلي للتنمية والاستثمار، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة أي أف جي القابضة، وطاقة عربية، وحق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.923 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.3 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.9%، والعرب على 5.27%، واستحوذت المؤسسات على 17.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 13.6 مليون جنيه، 102.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 28602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 34990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 6293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9140 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 570 ألف سهم، والثانية 917.6 ألف سهم، والثالثة 11.5 ألف سهم، والرابعة 2.75 مليون سهم، والخامسة 1.35 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس للتأمين، والعبور للاستثمار العقاري، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 3 ملايين سهم، 29 ألف سهم، 1178 سهم، 158 سهمًا، 996 سهمًا، 14.5 ألف سهم، 577.4 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 15 ألف سهم، 51 سهمًا، 11.5 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 7.9 مليون سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمجموعة المصرية العقارية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد مليون سهم، مليون سهم، 1.8 مليون سهم، مليون سهم، 208.3 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

وأعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بيع المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.713 جنيه بقيمة إجمالية 2.14 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 4.15% إلى 3.39%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

السويدي إليكتريك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مد فترة سريان العرض المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد على أسهم شركة السويدي إليكتريك لمدة يوم واحد إضافي لتنتهي يوم الإثنين 8 يوليو بدلًا من الأحد 7 يوليو، وذلك في ضوء أحكام المادة 341 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنهة 1992 وبناء على المبررات التي تم تقديمها في هذا الشأن.