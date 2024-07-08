«إعادة» تتوقع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 427.7 مليون ريال.

وأوزضحت «إعادة» أنه وفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المذكورة، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 891 مليون ريال إلى 1.15 مليار ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26.7 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأسمال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال، والتزم الصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب بدفع مبلغ اكتتاب قدره 16 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 427.6 مليون ريال مقابل إصدار الأسهم الجديدة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة هيئة السوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق ليس طرفا ذي علاقة في الشركة.

وتخضع الزيادة في رأس المال لعدد من الشروط المسبقة التي تشمل بشكل رئيسي الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وعند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق، فيما سيكون المستشار المالي لكل طرف من أطراف اتفاقية الاكتتاب: شركة الراجحي المالية للشركة، و شركة جي آي بي كابيتال، لصندوق الاستثمارات العامة.