شكرا لقرائتكم خبر «المصافي» توقع مذكرتي تفاهم للاستحواذ على جيسيكو و«البوصلة الذهبية للتعدين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المصافي العربية السعودية «المصافي» مذكرتي تفاهم للاستحواذ على كامل حصص الملاك في «جيسيكو» و»البوصلة الذهبية للتعدين».

وأوضحت المصافي في بيان على موقع تداول أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في الشركة الألمانية السعودية للصناعة «جيسيكو»، وذلك عن طريق زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك «جيسيكو».

واتفق الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوما ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.

وأفادت الشركة في بيان آخر على موقع تداول أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة البوصلة الذهبية للتعدين للاستحواذ على كامل حصص الملاك في البوصلة الذهبية للتعدين وذلك عن طريق زيادة رأس مال المصافي من خلال إصدار أسهم لملاك «البوصلة الذهبية للتعدين».

وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوما ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.

واتفقا الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.