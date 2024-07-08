هوية بصرية جديدة لهيئة العقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للعقار هويتها البصرية الجديدة، المنبثقة من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية، وتأتي تجسيدا لرؤية الهيئة في تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف في القطاع العقاري، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي «للهيئة» الأستاذ تيسير المفرج، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على مواصلة الهيئة العامة للعقار دورها في تعزيز نمو القطاع العقاري بالمملكة، إضافة إلى التزامها برؤيتها واستراتيجيتها التي تتمثل في التمكين والشفافية والموثوقية، لتطوير القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي فيه، مؤكدا مواصلة الجهود في تحقيق أعلى المعايير الإشرافية والتنظيمية، لضمان تحقيق المستهدفات.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، عبر سن الأنظمة والتشريعات التي تمكن الفاعلين في القطاع من ممارسة أعمالهم وفقا لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم في تأهيل المختصين في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات والتمويل العقاري، إضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري.

كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة في القطاع العقاري، عبر تحقيق تنمية عقارية مستدامة وشاملة.

الهوية الجديدة

منبثقة:

من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية.

لرؤية الهيئة في تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف في القطاع العقاري.

لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

على مواصلة الهيئة العامة للعقار دورها في تعزيز نمو القطاع العقاري بالمملكة.

التزامها باستراتيجيتها التي تتمثل في التمكين والشفافية والموثوقية، لتطوير القطاع.

مواصلة الجهود في تحقيق المعايير الإشرافية والتنظيمية، لضمان تحقيق المستهدفات.

تجسيدا:تأكيدا: