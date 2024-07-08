«منشآت».. برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى البنية التحتية البحثية بالمملكة، وذلك بهدف الاستفادة من البوابة الوطنية للوصول للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، التي أطلقتها الهيئة لتمكين الباحثين والمبتكرين من الوصول المفتوح إلى أكثر من 1000 مختبر بحثي.

وحدد البرنامج الفئات المستهدفة المتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، والمستثمرين ورواد الأعمال، وسيسهم في تزويدهم بتعريف حول سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية والممكنات التي توفرها الهيئتان، إلى جانب تعريفهم بالبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص الكامنة والخدمات المقدمة في البوابة، والتعريف بالسجل الوطني للبنية التحتية البحثية بالمملكة، واستعراض قصص النجاح للمستفيدين من الخدمات المقدمة من البوابة.

ويأتي البرنامج في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مع عدد من الجهات الحكومية؛ بهدف دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة ضمن الأولويات الوطنية الأربع المتمثلة في صحة الإنسان، والاستدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

الفئات المستهدفة:

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المستثمرون ورواد الأعمال.

البرنامج يتضمن: