«جاهز الدولية» تقدم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بطلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.

وقالت جاهز الدولية في بيان على موقع تداول «إنها قدمت أمس الأحد طلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة». وأضافت «إن ذلك تم من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض».

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور وقوعها.

و كان مجلس إدارة جاهز وافق في مارس الماضي، على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية بنمو في يناير 2022، بسعر 850 ريالا للسهم الواحد.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نوفمبر الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال للسهم.

تعد شركة جاهز لتقنية نظم المعلومات واحدة من منصات الطلبات الرائدة في السعودية، حيث تشمل مجالات الشركة، من بين أمور أخرى: توصيل الطعام، والخدمات اللوجستية، وخدمات المطابخ السحابية، وحلول تحسين أسلوب الحياة.

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2017، وفي عام 2020 تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية في عام 2022 برأس مال 104.92 مليون ريال مقسمة إلى 10,491,803 سهم وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. قامت الشركة بتجزئة القيمة الأسمية لأسهمها إلى 0.5 ريال للسهم الواحد ليصبح عدد الأسهم المصدرة 209,836,060 سهما.