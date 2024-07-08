كاتريون تشتري 85 شاحنة رافعة طعام مخصصة لتموين الطائرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة مذكرة تفاهم، بمدينة بلفاست شمال أيرلندا مع شركة ملاقان الهندسية المحدودة (Mallaghan Engineering Ltd)، المتخصصة في تصنيع معدات الطيران، لشراء 85 شاحنة رافعة طعام مخصصة لتموين الطائرات على مدى 4 سنوات (2024 إلى 2027).

وأوضحت كاتريون في بيان على “تداول”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النمو الهادفة التي تتبعها الشركة، بغرض تعزيز وتجديد أسطولها.

وذكرت أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استثمارية محورية، تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية لشركة كاتريون وتحقيق أهدافها المستقبلية، خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لأسطولها، واستعدادا لتلبية النمو المتوقع في قطاع الطيران تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين ليصل إلى 330 مليون مسافر سنويا بحلول 2030، إذ من المتوقع أن يصل أسطول الشركة إلى عدد (205) من شاحنة رافعة طعام بحلول 2027.

وأشارت كاتريون للتموين القابضة، إلى أنها تسعى لتحقيق أعلى المعايير التقنية والفنية لأسطولها من الرافعات، مما يعزز تجربة خدماتها لتتماشى مع تطلعات عملائها والمسافرين، ضمان الكفاءة التشغيلية، تحقيق الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي.