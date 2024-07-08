مهرجان الفواكه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثاني اختتمت فعاليته في بلجرشي بمنطقة الباحة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات، وهيئة فنون الطهي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني، أن المهرجان شارك به أكثر من 20 عارضا وأسرة منتجة، من خلال تقديم العديد من الأصناف المميزة والمنتجات لما تمتلكه المنطقة من وفرة من محاصيل زراعة الفواكه.

وشهد المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام زيارة أكثر من 5 آلاف شخص، فيما أقيمت العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية وأكثر من 10 فعاليات ترفيهية.

وفي ختام المهرجان، تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والأسر المنتجة والمساهمين في إنجاح المهرجان.