غرفة جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية غدا لقاء للتعريف بدور الصندوق في «التمويل الزراعي»، وذلك على مسرح الغرفة في مدينة جيزان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية غدا لقاء للتعريف بدور الصندوق في «التمويل الزراعي»، وذلك على مسرح الغرفة في مدينة جيزان. وسيتناول اللقاء الذي يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمجال الزراعي، التعريف بالصندوق والخدمات والبرامج التي يقدمها، إلى جانب البرامج المقدمة للجمعيات التعاونية، وآليات التمويل للمجال الزراعي.

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