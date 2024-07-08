20 فرصة استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية حبونا، في مواقع متعددة في المحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص». وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة 10 ورش سيارات بالصناعية، و4 مواقع ورش حدادة، و3 أكشاك، وملعبين رياضيين ، وصراف آلي. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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