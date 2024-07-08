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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم، لقاء رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بهدف خلق ‏مساحة توعوية لرواد الأعمال ورجال الاستثمار، وذلك بمقر غرفة حائل. ‏ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم، لقاء رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بهدف خلق ‏مساحة توعوية لرواد الأعمال ورجال الاستثمار، وذلك بمقر غرفة حائل. ‏ ويتناول اللقاء عددا من المحاور حول استراتيجية وخدمات منشآت، والفرص ‏الاستثمارية لدى أمانة حائل، والتراخيص اللازمة وآلية استخراجها، وكذلك رفع ‏مستوى الوعي باشتراطات الامتثال، وعرض منتجات بنك التنمية الاجتماعي، وجلسة ‏حصر تحديات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ‏

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