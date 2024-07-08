شكرا لقرائتكم خبر 12 مسارا بمشروع النقل بالحافلات في بريدة وعنيزة تشغلها 73 حافلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة.

ورفع الأمير فيصل بن مشعل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده بمناسبة تدشين مشروع النقل العام المرحلة الأولى بمنطقه القصيم، والتي تتضمن 12 مسارا تعمل عليها 73 حافلة وتتوقف عند 210 نقاط.

وقال: نحمد الله ونشكره على انطلاق وتدشين مشروع النقل العام بالمنطقة، الذي سيتكون من 210 نقاط توقف ويخدم مرافق عدة منها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي وكذلك جامعة القصيم ومحطة القطار «سار»، وإننا ننتظر تدشين المرحلة الثانية لمشروع النقل العام لخدمة محافظة الرس والمحافظات الأخرى بالمنطقة وربطها مع ما تم تشغيله في المرحلة الأولى، معبرا عن شكره لوزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل على جهودهما ومتابعتهما لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، كما قدم شكره لأمين منطقة القصيم المهندس المجلي، لجهوده ومتابعته لاستكمال المرافق الأساسية للمشروع.

ووصف أمير منطقة القصيم مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة بأنه أحد أهم مشاريع النقل العام الرائدة والنوعية في منطقة القصيم، التي تعد أحدى أهم المناطق في المملكة من حيث النمو السكاني، والتوسع في المشاريع التنموية والخدمية، وباعتبارها مقصدا سياحيا للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، مؤكدا أن مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة سينعكس على تعزيز وتطور القطاعات الأخرى في المنطقة من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية وفتح قنوات استثمارية جديدة تدعم التنوع الاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف أهمية المشروع الذي يأتي بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم ويهدف إلى تعزيز ثقافة النقل العام في المنطقة، إضافة إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة، والحد من التلوث البيئي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى التزام وحرص الهيئة العامة للنقل بتطوير قطاع النقل العام في المملكة وفق أحدث المعايير والنماذج العالمية.

وبين أن المشروع يتكون من 12 مسارا، و73 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، كما يتضمن 210 نقاط توقف على كل المسارات المخصصة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة وفيما بينهما، وبما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها على مدار 18 ساعة عمل يوميا.

بدوره أفاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، أن المشروع سيسهم في ربط المواقع الحيوية وأبرز المعالم، وستغطي مساراته أكثر من 508 كلم، مؤكدا أن المشروع الذي يعد نواة لمشاريع النقل العام الأساسية في منطقة القصيم يتميز بمرونة عالية تعديل الشبكة حسب الاحتياج مستقبلا، كما سيوفر فرصا وظيفية لأهالي المنطقة.

وبين المجلي أن أسطول الحافلات الحديثة لهذا المشروع التي تتميز بضواغط الكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، إضافة إلى الكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة، كما تراعي احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة.

وتتنوع طرق الدفع لتكاليف خدمات الإركاب، وذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدا خصيصا للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع، مما سيضيف للمستفيد تجربة نقل ثرية ومميزة تواكب تطلعاته.

مشروع النقل العام بمنطقة القصيم

المرحلة الأولى:

مدينة بريدة ومحافظة عنيزة وما بينهما

12 مسارا

73 حافلة

210 نقاط توقف

18 ساعة عمل يوميا

508 كلم طول مساراته

يتكون من: