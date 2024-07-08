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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلدية والإسكان يبحث تعزيز فرص التعاون مع السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل تطويرها، وبحث فرص تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي البلدية والإسكان بين البلدين.
وتناول اللقاء الشراكات السعودية الصينية القائمة بين البلدين في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية مع مجموعة من الشركات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية داخل المملكة، كما بحثت الاتفاقية الموقعة مع شركة سيتك الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مواد البناء في المملكة.
من جانبه، عبّر السفير الصيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية المثمرة التي تجمع المملكة والصين، واهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة وخلق فرص عمل مشتركة قطاعات البنى التحتية والمقاولات، مشيدًا بنتائج الزيارة المثمرة لمعاليه إلى الصين نهاية شهر أبريل الماضي.
يذكر أن الاتفاقيات السعودية الصينية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية والتي جرى توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2020 التي تضمنت خطة عمل تفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل تطويرها، وبحث فرص تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي البلدية والإسكان بين البلدين.
وتناول اللقاء الشراكات السعودية الصينية القائمة بين البلدين في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية مع مجموعة من الشركات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية داخل المملكة، كما بحثت الاتفاقية الموقعة مع شركة سيتك الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مواد البناء في المملكة.
قطاعات التطوير العقاريوأكد الحقيل خلال اللقاء حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والصين في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والخدمات البلدية، معربًا عن تطلعه لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في القطاع البلدي خلال الفترة المقبلة، وتشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز سبل التعاون.
من جانبه، عبّر السفير الصيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية المثمرة التي تجمع المملكة والصين، واهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة وخلق فرص عمل مشتركة قطاعات البنى التحتية والمقاولات، مشيدًا بنتائج الزيارة المثمرة لمعاليه إلى الصين نهاية شهر أبريل الماضي.
العلاقات السعودية الصينيةوشهدت العلاقات السعودية الصينية خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، حيث أسفرت الزيارات الرسمية التي أجراها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية لإنشاء آلاف الوحدات السكنية ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لإنتاج مواد البناء في المملكة.
يذكر أن الاتفاقيات السعودية الصينية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية والتي جرى توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2020 التي تضمنت خطة عمل تفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.