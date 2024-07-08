شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادى يجذب 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نجح الصندوق السيادى المصرى في جذب استثمارات وعمل شراكة مع القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية.

وكشف تقرير حكومى أن الصندوق السيادى نجح فى جذب 5.1 مليار دولار استثمارات اجنبية، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ 17 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية بحوالى 52 مليار جنيه استثمارات محلية.



وأشار التقرير إلى أن الصندوق السيادى قام بإعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمى بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذى تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مبانى الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتى تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة والذى يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها.



وتابع التقرير، أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في المواصلات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصرى.