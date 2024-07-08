شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 78 مليون مستخدم نشط لخدمة إنترنت الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) نحو 78.90 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2024 مقارنة بنحو 78.45 مليون مستخدم بنهاية مارس 2024 و 70.74 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2023.

في حين وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية (بيانات فقط) 2.93 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2024 مقارنة بنحو 2.92 مليون مستخدم في مارس 2024 و 2.33 مليون مستخدم في أبريل 2023.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024 مقارنة بـ108.63 مليون بنهاية مارس 2024 و 102.90 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2023.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، وذلك وفقا لتقرير شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية؛ وهو الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر، ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.