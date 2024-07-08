شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هرم ميدوم الأثرى ببنى سويف.. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد أول هرم في ميدوم للملك سنفرو من عصر الأسرة الرابعة، وربما قام بالبدء في بنائه الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة. وهو بناء فريد من نوعه، مُحاط بجبانة لأقارب الملك من كبار الموظفين، بُني في الأصل كهرم مدرج من سبع مصاطب، ثم تم زيادة المصاطب إلى ثماني مصاطب في مرحلة ثانية، وتم كساؤه بالحجر الجيري من الخارج، إلا أن هذا الكساء لم يعد موجود الآن.

تُعد مقبرة رع حتب ونفرت، شمال هرم ميدوم، إحدى أشهر المقابر الأثرية بالمنطقة، والتي عُثر بداخلها على تمثالي رع حتب ونفرت من روائع معروضات المتحف المصري بالتحرير. كما تُعد لوحة أوز ميدوم، التي عُثر عليها بمصطبة نفر ماعت وإتت شمال هرم ميدوم، إحدى أروع مناظر الفن المصري من عصر الدولة القديمة، وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري بالتحرير.



أسعار تذاكر الزيارة:

للمصرى: 10 جنيها.

للطالب المصرى: 5 جنيهات.

للأجنبى: 150 جنيه.

للطالب الأجنبى: 75 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 8 صباحًا حتى 5 مساءً.