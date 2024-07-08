شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 11.10 مليون اشتراك فى خدمة الانترنت الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة اشتراكات انترنت النطاق العريض الثابت FBB إلى 11.10 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2024 مقارنة بنحو 10.99 مليون اشتراك بنهاية مارس 2024 و10.28 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023.

وكشفت الوزارة فى وقت سابق عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024 مقارنة بـ108.63 مليون بنهاية مارس 2024 و102.90 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2023.



وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، وذلك وفقا لتقرير شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية؛ وهو الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر، ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.