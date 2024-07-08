شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض تجتمع اليوم مع المجالس التصديرية لمناقشة خطة المعارض والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماع مع المجالس التصديرية اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة عدد من الملفات على رأسها الاشتراك فى المعرض الدولية بصورة منفردة ومجمعة للشركات وكذلك مساحات الأجنحة المصرية في المعارض الدولية.

وأكد اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن هناك دعم يصل إلى 60% من تكاليف الاشتراك في المعارض الدولية إذا كانت صادرات الشركة أكثر من مليون دولار، ويصل الدعم إلى 80% في حالة الشركات التى تقل صادراتها عن مليون دولار، وذلك دعماً من الدولة للشركات المصدرة، وكلما زاد التواجد المصري في المعارض الدولية فإن حصيلة الصادرات تزيد.

وأضاف "لدينا أكثر من 50 معرض دولي، وهناك رؤية لإعادة تهيئة ملف المعارض الخارجية وتم إلغاء لجنة المعارض الخارجية وإعادة تشكيلها من أجل تطوير فكرها ومن أجل استقبال احتياجات المجالس التصديرية للمعارض الخارجية وتلبيتها بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات".