شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 8-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالإثنين، 08 يوليو 2024 10:35 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 8-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.15جنيه للشراء، و13.16جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.25جنيه للشراء، و13.16جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.15 جنيه للشراء.
13.16جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.25جنيه للشراء.
13.16جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.18جنيه للشراء.
13.18جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.25جنيه للشراء.
13.17جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.23جنيه للشراء.
13.16جنيه للبيع.
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