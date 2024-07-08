شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 8/7/2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 8-7-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم سعر للدولار اليوم 47.88 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع .

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع وبنك مصر سعر 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.9 للشراء، 48 جنيها للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.9 للشراء، 48 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.9 جنيه للشراء.

48 جنيها للبيع



