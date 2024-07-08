شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم 8 يوليو 2024.. تراجع 10 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال التداولات اليوم الاثنين عقب تراجع بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر3220 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3686 جنيها.

عيار 21 يسجل 3220 جنيها.

عيار 18 يسجل 2764 جنيها.

الجنيه الذهب 25.800 جنيها.

أوقية الذهب

نجح الذهب في السوق المصري في الارتفاع قرب أعلى مستوى وصل له منذ أبريل الماضي بفعل قفزة كبيرة في سعر اوقية الذهب بالبورصة العالمية الأسبوع المنقضي لتسجل الأوقية 2400 دولار وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليرتفع بنهاية تداولات الأسبوع إلي 3230 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي لينهي فترة تذبذب استمرت لفترة طويلة، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في الوقت الذي استقرت فيه باقي عوامل التسعير الأخرى للسوق المحلي.