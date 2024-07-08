شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها فى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الاجتماع الذي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة موقف تنفيذ زيادة امداد محطة مياه القاهرة الجديدة بالمياه، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروعات الطرق والمشروعات السكنية، يرافقه مسئولو الجهاز، ومسئولو المشروعات.

استهلّ المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته التفقدية بالمدينة بالمرور على استكمال الأعمال الجارية للطرق بمحور( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي بالمدينة.

ثم استكمل رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولته التفقدية بالمرور على مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث تفقد مشروع " سكن مصر - أرض المعارض "، والذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات به لمالكيها، وجارٍ استكمال أعمال تسليم باقى الوحدات تباعًا.

واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية بتفقد موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة، بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2)، ويتم تنفيذه كمحور إسكان جديد بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وخلال جولته بالمشروعات، أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته للقائمين على التنفيذ بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة العالية، طبقاً لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو تنفيذ وحدات سكنية متكاملة ومتنوعة، وطرق ومشروعات على أفضل مستوى.