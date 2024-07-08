شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 80 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25760 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق، وبهذه التطورات فإن سعر الجنيه الذهب في مصر سجل هبوط 80 جنيها بعد انخفاض سعر الذهب عيار 21.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25760 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



