شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر": تنوّع الخبرات بالحكومة الجديدة يعكس رؤية مصر الإقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتنوع الخبرات التى تتمتع به الحكومة الجديدة بما يعكس رؤية القيادة السياسية فى مواكبة التغييرات والتحديات التى تمر بها مصر خاصة فى الملف الإقتصادي ودعم عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وطالب عارف الحكومة الجديدة بأن تضع ملف دعم وتوطين الصناعة على عاتقها وأن تعزز دور القطاع الخاص ومشاركته بفعالية فى دعم الإقتصاد مع تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتواكب مع رؤية وتطلعات مصر 2030 فى ظل التغييرات والتداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري.

كما رحب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتولى اللواء كامل الوزير مهمة وزارتى النقل والصناعة وقرارته الإيجابية خلال ال 24 ساعة الماضية عقب اجتماعه الأخير بقيادات الوزارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكدا بأن خبراته السابقة وسيرته الذاتية تعكس رؤية واضحة للدور المنتظر للقطاع الصناعى والإنتاجى خلال المرحلة المقبلة.

على صعيد متصل أشار الدكتور سمير عارف إلى أهمية الدور السياسى والإقتصادى للحكومة الجديدة فى إحداث توازن مهم بين تطلعات الخطة الإقتصادية التنموية المنفحتة على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعالمية وبين مراعاه الوضع الإقتصادى للمواطن المصرى وانعاكاسات النمو الإقتصادي على حياته بشكل ملحوظ.