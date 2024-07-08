شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وسط احتمالية وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط، فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، وسط آمال لاحتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وتهدئة التوترات الجيوسياسية فىى الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 86.42 دولار للبرميل، وفق بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% ليسجل 82.88 دولار للبرميل.

وتجري في الوقت الراهن محادثات بشأن خطة أمريكية لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة.