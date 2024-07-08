شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تنفذ 3 مشروعات جديدة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس بلقاسم خليفه حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ثلاث عقود جديدة، لتضاف إلى المشروعات التى تنفذها الشركة فى مدينة درنة والمناطق المتضررة من اعصار دانيال.

هذا وشملت العقود الجديدة تنفيذ كوبرى وادى الحصين، ومشروع كوبرى الخروبة، بينما المشروع الثالث هو طريق وادى الكوف السفلى، ويشمل إعادة رفع كفاءة الطريق.حضر مراسم التوقيع المهندس ناجى العمدانى مدير مشروعات الصندوق، والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أنس الصغير المشرف على فرع ليبيا، والمهندس أحمد عبدالحميد مدير الفرع.

وخلال مراسم التوقيع أشاد المهندس بلقاسم حفتر بجهود شركة المقاولون العرب الجارية فى تنفيذ مشروعى كوبرى وادى مرقص، وكوبرى وادى أبو مهبول، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات فى تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه وجه المهندس أحمد العصار الشكر للمهندس بلقاسم حفتر، على ثقته بالشركة مشيرا إلى أن المقاولون العرب، لن تدخر جهدا فى تنفيذ المشروعات فى ليبيا، بأفضل المواصفات وطبقا للبرامج الزمنية.

على جانب آخر قام المهندس أحمد العصار، بزيارة إلى مشروع كوبرى وادى مرقص، حيث عقد اجتماعا مع العاملين بالمشروع، وتم عرض الموقف التنفيذى للأعمال، وقام بجولة داخل المشروع، التقى خلالها بالعاملين، وأثنى على جهودهم فى العمل وفق برنامج عمل مضغوط، وطالبهم بمزيد من الجهد، نظرا للحاجة إلى الإنتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى لخدمة أشقائنا فى ليبيا.