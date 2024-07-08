شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع الغزل الجديدة بالمحلة فى أول زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام غدا الثلاثاء، مصانع الغزل والنسيج في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في أول زيارة رسمية له بعد توليه المنصب الوزاري على راسها مصنع 4 وأكبر مصنع في العالم وهو مصنع 1 .

سيتفقد الوزير أول مصنع من مصانع الغزل الجديدة التى تنتج من فترة وتصدر للخارج، وهو مصنع غزل 4 الذى بلغت صادراته نحو 615 مليون جنيه في عام واحد تقريبا والمقام على مساحة تصل لنحو 25 ألف متر، بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وينتج 15 طن غزل يوميا.

كما سيتفقد الوزير أكبر مصنع غزل فى العالم وهو مصنع غزل 1 الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، يقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب ماكينات المصنع الحديثة، ويتم حاليا الانتهاء من بعض اللمسات النهائية للانتهاء من تركيب كافة الماكينات خلال أيام استعدادا لبدء التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المتوقع الاساس الفعلى نهاية العام الجارى.



يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة المحلة ولفيف من القيادات.



من المنتظر أن يجتمع الوزير بقيادات الشركة القابضة وشركة المحلة؛ للوقوف على التحديات التى تواجه المشروع الذى تأخر لفترة طويلة وآليات الإسراع بتنفيذه الفترة المقبلة وتوفير الأقطان والخامات اللازمة للتشغيل مع التأكيد على متابعة الانجاز يوميا .

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