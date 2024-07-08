شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.

كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.