شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 08 يوليو 2024 11:27 ص
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز