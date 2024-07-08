شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوياته فى شهر بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب العالمية فى أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بعدما لامست أعلى مستوياتها فى شهر خلال تعاملات الجمعة الماضية، ما أدى إلى تصاعد عمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين.

وذكرت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس انخفضت بنسبة 0.25% إلى 2391.80 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.39% إلى 2382.81 دولار للأوقية.

وأنهت عقود الذهب الأكثر نشاطا جلسة الجمعة مرتفعة بنسبة 1.2%، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع الماضي إلى 2.5%.

وفيما يخص المعادن الثمينة الآخرى، انخفضت عقود الفضة تسليم سبتمبر 1% إلى 31.36 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.61% إلى 1023.80 دولار للأوقية.