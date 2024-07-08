الاقتصاد

سعر الذهب ينخفض مع بداية تعاملات اليوم

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الشارقة - اميمة ياسر -    

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعاره بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2753 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 3212 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3671 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25696 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2380 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في بداية تعاملات الأمس، بزيادة بانخفاض 0.48%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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