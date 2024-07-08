شكرا لقرائتكم خبر عن 2.849 تريليون ين فائضا في الحساب الجاري لليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضًا في ميزان الحساب الجاري خلال مايو الماضي بقيمة 2.849 تريليون ين (17.74 مليار دولار)، وكان المحللون يتوقعون فائضًا بقيمة 2.07 تريليون ين بعد فائض بقيمة 2.52 تريليون ين خلال شهر أبريل.

وزادت واردات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 9.3 % إلى 9.241 تريليونات ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.1 % إلى 8.132 تريليونات ين، لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 1.107 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجَّل الحساب الرأسمالي عجزًا بقيمة 11.7 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضًا بقيمة 1.258 تريليون ين خلال مايو الماضي.