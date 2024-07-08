شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليوان الصيني وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية الرنمينبي، أو اليوان، بمقدار 3 نقاط إلى 7.1286 مقابل الدولار الأمريكي اليوم، وفقًا للنظام الصيني لتداول النقد الأجنبي، حيث يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% من سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.

ويعتمد سعر التعادل المركزي لليوان مقابل الدولار الأمريكي على المتوسط المرجح للأسعار التي يقدمها صناع السوق قبل افتتاح سوق ما بين البنوك في كل يوم عمل.

وفي سياق متصل، قال البنك المركزي - في بيان، نقلته وكالة أنباء "شينخوا" أنه سيجري عمليات إعادة شراء مؤقتة أو عمليات إعادة شراء عكسية بناءً على ظروف السوق منذ اليوم. الحفاظ على السيولة وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتحسين دقة وفعالية عمليات السوق المفتوحة.

وسيتم إجراء عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية الليلية من خلال تقديم العطاءات، مع تحديد أسعار الفائدة على أساس عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

