شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 249.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 285.16 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 261.40 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 166.34 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم، 142.58 ريال.
واستقر سعر أوقية الذهب عند 8868 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 1996 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 285.157 ألف ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 285.16 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 261.40 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 249.52 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 213.87 ريال.
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