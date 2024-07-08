شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 249.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 285.16 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 261.40 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 249.52 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 213.87 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 166.34 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم، 142.58 ريال.واستقر سعر أوقية الذهب عند 8868 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 1996 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 285.157 ألف ريال.