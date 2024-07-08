شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات عن خطاب النوايا بين كل من "ابدأ" والوكالة الأمريكية للتنمية.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

حرصا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" بالإهتمام من أجل تطوير التعليم الفني في مصر تم مؤخرا توقيع خطاب نوايا بين كل من ابدأ والوكالة الأمريكية للتنمية USAID .

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل على تنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة القوى العاملة التي تُعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وإليكم 7 معلومات حول أهمية هذا التعاون المثمر:

أولا: يهدف هذا التعاون إلي تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

ثانيا: تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير الدولية.

ثالثا: خلق مزيد من فرص العمل للذكور والإناث.

رابعا: المساهمة في وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني ودوره في بناء المجتمع.

خامسا: تغيير الموروث الثقافي السلبي نحو التعليم الفني.

سادسا: تصميم وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتخريج شباب مؤهل وقادر على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولى.



مشاركة ابدأ في فنى مبتكر