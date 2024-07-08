شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، عن آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم، 47.89 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، اليوم، 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر اليوم، ليصل إلى 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم، 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، مسجلا 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

