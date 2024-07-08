شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3210 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقابل استقرار في التعاملات الصباحية عند آخر مستويات المعدن الأصفر.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضا بنحو 17.25 جنيه عن التعاملات الصباحية، ليسجل 3668.5 جنيه للبيع، و3645.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3362.75 جنيه للبيع، و3342 جنيها للشراء، بانخفاض 15.75 جنيه.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيها اليوم، مسجلا 3210 جنيهات للبيع، و3190 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2751.5 جنيه للشراء، و2734.25 جنيه للبيع، بانخفاض 12.75 جنيه.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2140 جنيها للبيع، و2126.75 جنيه للشراء، منخفضا بنحو 10 جنيهات عن التعاملات الصباحية.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1834.25 جنيه للبيع، و1822.75 جنيه للشراء، منخفضا 8.5 جنيه.وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها اليوم، مسجلا 25680 جنيها للبيع، و25520 جنيها للشراء.