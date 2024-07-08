شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف «24 فنتك» لبحث دعم وتعزيز قطاع التقنية المالية والان نبدء بالتفاصيل

رسم ملامح مستقبل قطاع التقنية المالية

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قمة ومعرض

200 متحدث

4 منصات تقدم برامج متنوعة

برنامج مخصص للمستثمرين

جوائز المؤتمر

الدمام - شريف احمد - يبحث مؤتمر (24 فنتك)، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، في سبتمبر المقبل، سبل دعم وتعزيز قطاع التقنية المالية، والارتقاء بالقطاع في المملكة.وتستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، وذلك بتقديم وإشراف من برنامج تطوير القطاع المالي ممثلاً في البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل في الرياض.تأتي هذه الفعالية السنوية بتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، وذلك تعزيزاً لمكانة المملكة عالمياً في قطاع التقنية المالية، وتأكيداً على التزامها بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع.ويُقام المؤتمر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في العاصمة السعودية بين 3 و5 سبتمبر المقبل.ويسعى المؤتمر إلى إبراز الالتزام المشترك بتوفير فرص جديدة في قطاع التقنية والمالية وفتح المجال للابتكار في القطاع.ويتضمن المؤتمر قمة ومعرض على مدى 3 أيام ويقدم المعرض محتوى مقدم من أبرز الخبراء، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي تتضمن لقاءات تجمع بين المختصين في قطاع التنقية المالية، وتنفيذ أنشطة تفاعلية من العلامات التجارية، والتي ستكون من 1 إلى 6 سبتمبر.ويهدف 24 فنتك إلى أن يصبح المؤتمر الأضخم والأكثر تأثيراً، والذي يوفر منصة ومجتمعاً رائداً لقطاع التقنية المالية على صعيد آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ومن المقرر أن تستضيف القمة العالمية للمؤتمر مجموعة من قياديي البنوك المركزية، وممثلي الجهات التنظيمية، وشركات التقنية الكبرى، وخبراء الخدمات المالية، ومنظمي السياسات المالية وغير المالية، وكبار المستثمرين، وأخصائيي التقنية، والأكاديميين، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية والمختصة بالقطاع المالي، بحيث توفر القمة منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون على رسم ملامح نقلة نوعية في قطاع التقنية المالية.ويستضيف المعرض أكثر من 200 متحدث متخصص لمناقشة القضايا ذات الأهمية للقطاع المالي، حيث يناقشون أبرز التغييرات في قطاع التقنية المالية التي تؤثر على سير العمليات في القطاع، بما فيها توفير البنية التحتية وخدمة العملاء وغيرها.وستتضمن الدورة الأولى من مؤتمر 24 فنتك أربع منصات تقدم برامج متنوعة على مدى ثلاثة أيام، تشمل كلمات رئيسية، وجلسات حوارية وحوارات الطاولة المستديرة وإعلانات تخص القطاع، مع تخصيص مناطق للاستثمار والشركات الناشئة، والتقنية، والقطاع الأكاديمي.وسيستعرض الخبراء مجموعة من الموضوعات المهمة بما يشمل الحوكمة، والتنظيم، والتوافقية بين أنظمة الدفع المختلفة، والاستثمار، وإعادة رسم ملامح مشهد الخدمات المالية.وبالإضافة إلى المنصات الرئيسية والفرعية، يستضيف المؤتمر عدداً من المبادرات الخاصة، بما في ذلك "قرية المنظمين"، وهي منطقة مخصصة تربط بين المنظمين وشركات التقنية المالية الطامحة لإنشاء أعمالها في المملكة.وستقدم النسخة الافتتاحية من 24 فنتك برنامجاً مخصصاً للمستثمرين يقدم منصة حصرية، بالإضافة إلى برنامج "فينتشيرسكايب"، المبادرة التي تسبق المؤتمر وتجمع بين المستثمرين العالميين وشركات التقنية المالية في سلسلة من ورش العمل، وبرامج الإرشاد، وعدد من العروض التقديمية.وتسلط المساحة المخصصة للشركات الناشئة الضوء على أكبر 80 شركة عالمية في مجال التقنية المالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المدفوعات والإقراض وتقنية التأمين والتقنية التنظيمية والأسواق المالية والامتثال وخدمات المصرفية المفتوحة.ويمكن للشركات الناشئة الطموحة الاستفادة من جلسات الإرشاد، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة العرض التقديمي ضمن مؤتمر 24 فنتك.وتتنافس أفضل الشركات الناشئة في تصفيات عرض تقديمي محدود بزمن معين، ليتم اختتامها بتقديم جوائز تتجاوز 900 ألف ريال (250 ألف دولار).