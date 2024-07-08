اليابان تسجل فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 849ر2 تريليون ين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضًا في ميزان الحساب الجاري خلال مايو الماضي بقيمة 849ر2 تريليون ين (74ر17 مليار دولار)، وكان المحللون يتوقعون فائضًا بقيمة 07ر2 تريليون ين بعد فائض بقيمة 52ر2 تريليون ين خلال شهر أبريل.

وزادت واردات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 3ر9% إلى 241ر9 تريليونات ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 1ر12% إلى 132ر8 تريليونات ين، لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 107ر1 تريليون ين. في الوقت نفسه سجَّل الحساب الرأسمالي عجزًا بقيمة 7ر11 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضًا بقيمة 258ر1 تريليون ين خلال مايو الماضي.

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