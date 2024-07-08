“منشآت” تنفّذ برنامجًا تدريبيًا لدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

ينفذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل، البرنامج التدريبي “الإدارة التنفيذية”؛ بهدف تزويد القيادات التنفيذية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمهارات القيادية والإدارية؛ لرفع قدراتهم على قيادة منشآتهم وفرق العمل من خلال تطبيقات عملية تفاعلية تحقق النموّ والتوسّع للمنشآت.

وتتناول محاور البرنامج التدريبي، التعريف بالتخطيط الإستراتيجي وأهميته، ومؤشرات الأداء، ومنهجيات تحليل السوق، وسبل تطوير الأعمال واستدامتها، وكيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنشأة.

ويستعرض البرنامج، العوامل الاقتصادية والتوجهات العالمية المؤثرة على قطاعات الأعمال، وأدوات تحليل الفرص والتحديات، وقيادة التحوّل، وسبل التعامل مع المشكلات، وآليات وأدوات اتخاذ القرار، والاحتياجات التمويلية للنمو والتوسّع.

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