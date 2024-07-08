شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع.. وعيار 21 يسجل 3210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي التي شهدت عمليات بيع لجني الأرباح مع بداية أسبوع تداول جديد، هذا بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما قلل من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3669 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التراجع بسبب ارتباط السعرين خلال الفترة الحالية في تحركاتهم، وذلك بعد حركة ارتفاع شاهدناها في الذهب المحلي مؤخراً تخطى خلالها المستوى 3200 جنيه للجرام.

ومن جهة أخرى انخفض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي ليساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، ولكن يستمر الترقب في الأسواق المحلية لحركة الذهب العالمي الذي يعد العامل الأساسي في حركة السعر حالياً.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن استمرار عمليات التصدير للذهب في السوق المحلي الأمر الذي يبقي السعر محدود في تحركاته وسط انخفاض واضح في الطلب على المعدن النفيس في السوق الداخلي .

أظهرت بيانات خلال الأسبوع الماضي أن خلال أول 5 أشهر من عام 2024 تزايدت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 142% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الصادرات إلى 1.046 مبار دولار، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي والعالمي بالإضافة إلى تزايد الإقبال على التصدير خلال الأشهر الأخيرة.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى شهادة رئيس البنك الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.

شهد سعر الذهب المحلي تراجع طفيف خلال تداولات اليوم متأثراً بتراجع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع في انتظار المستجدات التي قد تطرأ على سعر الذهب العالمي.

ارتد سعر أونصة الذهب العالمي من اعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 2392 دولار للأونصة ليدخل في تراجع تصحيحي قد يستهدف خلاله المستوى 2365 دولار للأونصة، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد متواجد على الذهب ولكنه في حاجة إلى الاستقرار فوق المستوى 2350 دولار للأونصة لتجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 2400 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3200 جينه للجرام بدعم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، وقد ارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 3240 جنيه للجرام ولكنه تراجع من هذا المستوى بسبب التصحيح السلبي والآن قد نشهد تذبذب السعر تحت المستوى 3250 جنيه للجرام حتى يجمع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.