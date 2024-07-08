شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة وزير الاستثمار من شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال علاء عرفة، على قبول استقالة حسن محمد الخطيب من عضوية مجلس الإدارة، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

يأتي هذا بعد أيام من تعيين حسن الخطيب بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في التشكيل الحكومي الجديد.

وحققت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات بلغت 32.4 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل عام 2024 مقابل 37.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للربحية محققة 5.5 مليون دولار مقارنة مع خسائر 102.3 ألف دولار.